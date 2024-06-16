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أمين "كبار العلماء" مهنئًا القيادة بحلول عيد الأضحى: نسأل الله دوام الأمن والرخاء

دعا الله أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم وأن يعيد المناسبة على بلادنا بالبركات
الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد
الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد

رفع الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل "الماجد"، الله عز وجل، أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم ومن الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة باليمن والبركات، ودوام الأمن والرخاء تحت ظل القيادة الرشيدة أيدها الله، وعلى الأمة الإسلامية كافة.

هيئة كبار العلماء
عيد الأضحى المبارك
الدكتور فهد بن سعد الماجد

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