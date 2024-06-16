أمين "كبار العلماء" مهنئًا القيادة بحلول عيد الأضحى: نسأل الله دوام الأمن والرخاء

وسأل "الماجد"، الله عز وجل، أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم ومن الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة باليمن والبركات، ودوام الأمن والرخاء تحت ظل القيادة الرشيدة أيدها الله، وعلى الأمة الإسلامية كافة.