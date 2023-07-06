قبل صعودها إلى الطائرة.. إنقاذ حاجّة سنغالية ستينية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

وخلال الكشف عليها اتضح أن لديها أمراضًا مزمنة، حيث تبيّن وجود أزمة قلبية حادة، وفي تلك الأثناء توقّف النبض والنفَس، وتم نقلها إلى غرفة الطوارئ، وعمل إنعاش قلبي لمدة 27 دقيقة.