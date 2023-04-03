2023م يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 1991م

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للأمطار ودرجات الحرارة لشهر يناير 2023م، الذي صادف شتاء هذا العام، حيث أوضح التقرير أن المملكة تأثرت خلال يناير الماضي بأمطار أعلى من المعدل الطبيعي مقارنة مع الفترة المرجعية (1991-2020)، إذ تعتبر ثاني أعلى كمية هطول تاريخيًا، وذلك بحسب ما رصدته المحطات المأهولة.