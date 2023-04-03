2023م يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 1991م

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للأمطار ودرجات الحرارة لشهر يناير 2023م، الذي صادف شتاء هذا العام، حيث أوضح التقرير أن المملكة تأثرت خلال يناير الماضي بأمطار أعلى من المعدل الطبيعي مقارنة مع الفترة المرجعية (1991-2020)، إذ تعتبر ثاني أعلى كمية هطول تاريخيًا، وذلك بحسب ما رصدته المحطات المأهولة.
وأشار التقرير إلى أن معظم المحطات سجلت كمية هطول أعلى من المعدل، حيث بلغت كمية هطول الأمطار بمحطة القصيم خلال يناير الماضي 122.7 ملم كأعلى قيمة في تاريخها، وذلك مقارنة بالفترة المرجعية المذكورة.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة أوضح التقرير ارتفاع معدل درجات الحرارة الصغرى بمقدار 2.3 °م شهر يناير الماضي، إذ يعتبر ثاني أعلى معدل درجة حرارة صغرى مقارنة بالفترة المرجعية (1991-2020).
وتضمن التقرير إشارة إلى ارتفاع طفيف في معدل درجة الحرارة العظمى لشهر يناير الماضي حيث بلغ 0.2 °م فقط، إضافة إلى ارتفاع معدل متوسط درجة الحرارة للشهر نفسه بمقدار 1.1 °م، وذلك مقارنة بالفترة المناخية المرجعية.