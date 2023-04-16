"إتقان" تُكمل استعداداتها لطرح 6 قناديل عقارية عبر المزاد الإلكتروني

وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة هي: أرض حي الروضة بجدة ذات الاستخدام التجاري، التي تُقدَّر مساحتها الإجمالية بـ4659.78 متر مربع، وأرض الياقوت السكنية بمدينة جدة، وتُقدر مساحتها بـ420 مترًا مربعًا، وعمارة الراشدية بمكة المكرمة ذات الاستخدام السكني، ومساحتها 527.56 متر مربع، وعمارة النزلة اليمينة بمدينة جدة ذات الاستخدام السكني، وتُقدر مساحتها بـ400 متر، والعقار الخامس هو فيلة أبحر الشمالية ذات الاستخدام السكني، ومساحتها 600 متر، والعقار الأخير فيلا الياقوت بجدة ذات الاستخدام السكني، وتُقدر مساحتها بـ420 مترًا.