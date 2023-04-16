"إتقان" تُكمل استعداداتها لطرح 6 قناديل عقارية عبر المزاد الإلكتروني

أكملت شركة إتقان العقارية، رائدة التسويق العقاري بالسعودية، الاستعدادات كافة لإطلاق المزاد العلني الإلكتروني لبيع "6 قناديل عقارية مميزة بالغربية" تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ.
وسينطلق المزاد يوم الأحد العاشر من شهر شوال، الموافق 30 إبريل 2023م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويُختتم المزاد يوم 13شوال، الموافق 3 مايو 2023، في تمام الساعة الخامسة وخمسين دقيقة عصرًا. كما سيُبثُّ المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.
وتُعدُّ هذه المنتجات فرصًا استثمارية متنوعة الخيارات.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة هي: أرض حي الروضة بجدة ذات الاستخدام التجاري، التي تُقدَّر مساحتها الإجمالية بـ4659.78 متر مربع، وأرض الياقوت السكنية بمدينة جدة، وتُقدر مساحتها بـ420 مترًا مربعًا، وعمارة الراشدية بمكة المكرمة ذات الاستخدام السكني، ومساحتها 527.56 متر مربع، وعمارة النزلة اليمينة بمدينة جدة ذات الاستخدام السكني، وتُقدر مساحتها بـ400 متر، والعقار الخامس هو فيلة أبحر الشمالية ذات الاستخدام السكني، ومساحتها 600 متر، والعقار الأخير فيلا الياقوت بجدة ذات الاستخدام السكني، وتُقدر مساحتها بـ420 مترًا.
ونوهت "إتقان العقارية" بأن ما يميز العقارات هو وقوعها بمدينة جدة (مدينة السحر والجمال)، التي تُعد بيئة استثمارية متميزة واعدة بإمكانيات كبيرة، ومقومات اقتصادية، ومحفزات استثمارية واضحة، ضمن رؤية السعودية 2030؛ وهو ما يجعلها ضمن أفضل 100 مدينة جاذبة حول العالم بفضل الجهود التي تبذلها الدولة.
كما يحفز تنوُّع العقارات ومساحاتها ومواقعها الاستراتيجية المستثمرين كافة الراغبين في الشراء في المنطقة الغربية، التي تُعدُّ من أهم وأبرز مناطق السعودية في الجذب الاستثماري، وارتفاع القطاع السكني والتجاري، إضافة إلى تميُّز العقارات بجاهزيتها للاستثمار وجني الأرباح في أهم المواقع السياحية، وبوابة الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين في العالم.
ودعت شركة إتقان العقارية في ختام بيانها الصحفي المطوِّرين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "قناديل الغربية" إلى المبادرة بتطبيق الشروط كافة المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد الإلكتروني.
كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو عبر الجوال "0550052000"، أو الجوال "0550053000"، سائلةً الله للجميع التوفيق.