"الموارد البشرية" بالرياض ترصد 368 مخالفة لأنظمة العمل.. الشهر الماضي

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت للجميع الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر تطبيق (معاً للرصد) في أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).