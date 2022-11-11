"الموارد البشرية" بالرياض ترصد 368 مخالفة لأنظمة العمل.. الشهر الماضي

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الشهر الماضي 20376 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.
واستهدفت هذه الزيارات التأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل.
وأسفرت الزيارات عن رصد نحو 368 مخالفة لأنظمة العمل وتوجيه 2970 إنذارًا للمنشآت المخالفة.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت للجميع الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر تطبيق (معاً للرصد) في أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).