أكثر من 500 خبير ومسؤول يشاركون في النسخة الثالثة من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك

وتشهد أعمال المؤتمر حضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية في المجال الزكوي والضريبي والجمركي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، ونخبة من صُناع القرار الدوليين، حيث ستتضمن المشاركات عقد حوارات وجلسات وورش عمل، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه العديد من الجهات المحلية والدولية من خلال نحو 90 جناحًا.