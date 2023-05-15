12 منطقة بمرمى "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض وجازان والباحة وعسير ونجران وتبوك والشرقية والشمالية وحائل والقصيم.
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد العلا والعيص وخيبر رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد الوجه وأملج وتبوك ضبابًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات، وتستمر حتى الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد الدوادمي والقويعية وعفيف رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشنان والغزالة وسميراء، فيما تشهد الشملي وبقعاء وحائل وموقق رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية وعنيزة والأسياح والبدائع والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد الخرمة المويع وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ثار وخباش وشرورة ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد بدر الجنوب وحبونا ونجران أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً، تستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أحد رفيدة والحرجة الربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الثانية صباحًا، فيما تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، وتشهد النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب أمطارًا غزيرة وسيولاً حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.