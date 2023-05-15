12 منطقة بمرمى "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أحد رفيدة والحرجة الربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الثانية صباحًا، فيما تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، وتشهد النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب أمطارًا غزيرة وسيولاً حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.