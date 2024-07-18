"الندوة العالمية" تؤسس دارًا للأيتام في بنجلاديش.. وثناء على جهود المملكة الخيرية والإنسانية

حضر الحفل نخبة من الوجهاء والشخصيات العامة في المنطقة الذين ثمّنوا جهود الندوة العالمية وسخاء المملكة حكومة وشعبًا؛ مؤكدين عمق العلاقة بين الشعبين وسعي المملكة الدائم إلى تقديم كل ما يسهم في خدمة العمل الخيري والإنساني.