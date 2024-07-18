"الندوة العالمية" تؤسس دارًا للأيتام في بنجلاديش.. وثناء على جهود المملكة الخيرية والإنسانية

أقامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، احتفالية كبيرة في بنغلاديش بمناسبة تأسيس دار للأيتام في منطقة (بانسخالي- شيتاغونج) التي تبعد عن العاصمة دكا بـ(296) كم.
وتأتي الدار ضمن مركز تنموي كبير يخدم أكثر من (4000) أسرة من سكان المنطقة، ويضم مع الدار مستوصفًا طبيًّا ومسجدًا ومدرسة تعليمية وفصولًا دراسية ومحلات تجارية.
حضر الحفل نخبة من الوجهاء والشخصيات العامة في المنطقة الذين ثمّنوا جهود الندوة العالمية وسخاء المملكة حكومة وشعبًا؛ مؤكدين عمق العلاقة بين الشعبين وسعي المملكة الدائم إلى تقديم كل ما يسهم في خدمة العمل الخيري والإنساني.
وأكدت الندوة العالمية أن المركز يقدم خدماته النوعية لكل شرائح المجتمع بما يضمه من مشروعات في عدة ميادين وأهمها شريحة الأيتام التي تحتاج لمن يمد لهم يد العون والمساندة ويوجههم لمستقبل مشرق وزاهر يخدمون به مجتمعهم وأمتهم.