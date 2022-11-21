زخاتٌ مُحتملة من الأمطار على أجزاءٍ من سواحل الشرقية قد تشمل الدمام مُنتصف الأسبوع

يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع أن يعبر حوض علوي بارد أجواء حوض الخليج العربي يومَي الثلاثاء والأربعاء، ويُسبّب تكاثراً للسُحب الرُكامية على شرق الخليج العربي ويُطول بتأثيراتها أجزاءً من قطر والبحرين، إضافة إلى أجزاءٍ محدودة من شرق السعودية، بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع تكوُّن سُحب رُكامية على أجزاءٍ من شرق حوض الخليج العربي يومَي الثلاثاء والأربعاء يفتعلها اضطراب الضغط الجوي في الطبقات العليا والمُتوسطة، وتطول هذه السُحب بعض المناطق المُطلة على حوض الخليج بما في ذلك أجزاءٌ من سواحل الشرقية، وقد تطول بذلك فُرص الأمطار الدمام والجبيل.
ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة الشدة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة في بعض الأحيان ومُترافقة بحدوث الرعد حينها بمشيئة الله.
وسيقوم "طقس العرب" بوضع المُتابعين في صورة التوقعات بالتفصيل أولاً بأول حال توافر المعلومات الجوية وثباتها.