زخاتٌ مُحتملة من الأمطار على أجزاءٍ من سواحل الشرقية قد تشمل الدمام مُنتصف الأسبوع

وفي التفاصيل، يُتوقع تكوُّن سُحب رُكامية على أجزاءٍ من شرق حوض الخليج العربي يومَي الثلاثاء والأربعاء يفتعلها اضطراب الضغط الجوي في الطبقات العليا والمُتوسطة، وتطول هذه السُحب بعض المناطق المُطلة على حوض الخليج بما في ذلك أجزاءٌ من سواحل الشرقية، وقد تطول بذلك فُرص الأمطار الدمام والجبيل.