غدًا.. إجراء مقابلات 221 مرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية بتعليم مكة

وأطلقت الإدارة رسائل ترحيبية للمرشحات، معلنة خلالها عن مقرات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية حسب الموعد المرسل. كما أوضحت عبر منصات التواصل أنه يتوجب على المرشحات إحضار أصول الوثائق أو صور مصدقة لها، وتشمل: الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجات الجامعات من خارج المملكة، والرخصة المهنية، وترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة من مكتب معتمد في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.