غدًا.. إجراء مقابلات 221 مرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية بتعليم مكة

حدّدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة، يوم غد الاثنين 17 محرم موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات لشغل الوظائف التعليمية التعاقدية.
وبلغ عدد المرشحات لدخول المقابلات الشخصية 221 مرشحة؛ حيث ستُجرى المقابلات اعتبارًا من يوم الاثنين 17 محرم إلى يوم الأربعاء 19 من نفس الشهر، بمقر قاعة المعارض.
وأطلقت الإدارة رسائل ترحيبية للمرشحات، معلنة خلالها عن مقرات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية حسب الموعد المرسل. كما أوضحت عبر منصات التواصل أنه يتوجب على المرشحات إحضار أصول الوثائق أو صور مصدقة لها، وتشمل: الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجات الجامعات من خارج المملكة، والرخصة المهنية، وترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة من مكتب معتمد في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.