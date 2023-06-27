"وزارة الحج": اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفة قبل الساعة 10 صباحاً

قال وكيل وزارة الحج والعمرة الدكتور عايض إن خطة التصعيد بعرفات نجحت بشكل كامل، وهي ترجمة للخطة التكاملية بين القطاعات، مشيراً إلى اكتمال التصعيد في تمام الـ 10 من صباح اليوم مستفيدين من تنوع أنماط النقل من خلال قطار المشاعر أو النقل الترددي والنقل التقليدي، وتم تصعيدهم عبر أكثر من 11 مساراً بمشعر منى وعرفات باستخدام 20 ألف حافلة وعمل عليها 42,000 سائق ومرشد بدعم 195 مركزاً للرقابة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في الحج.
وأضاف: "أشرفت الوزارة على توفير أكثر من مليونين و 700 ألف سرير للحجاج والقائمين على خدمتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأشرفت وزارة الحج والعمرة على تأهيل المطابخ المركزية في المشاعر المقدسة وتأهيل متعهد الإعاشة لتقديم أكثر من 7 ملايين و500 ألف وجبة يومياً بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات الحكومية المشتركة".