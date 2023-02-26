"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الاثنين.