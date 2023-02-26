"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (حائل والجوف والحدود الشمالية والرياض والمدينة المنورة ونجران وتبوك والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش نجران ويدمة، وتستمر حتى منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة حائل أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ20،00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.