"طريق مكة" توفّر لحجاج سورابايا بإندونيسيا بخدمات تقنية عالية المستوى

ووفرت المبادرة كوادر وطنية من رجال ونساء مؤهلين ومدربين بأعلى المستويات يتحدثون باللغة الإندونيسية، يستقبلون الحجاج منذ دخولهم الصالات المخصصة بالمطار، ثم يتم توزيعهم إلى الكاونترات البالغ عددها "12" كاونترًا وحقائب متنقلة جُهزت بأعلى الخدمات التقنية والمتطورة، مرورًا بإنهاء إجراءات السفر وأخذ الخصائص الحيوية وتسجيل دخولهم إلى أرض المملكة من بلدهم بوقت قياسي، بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.