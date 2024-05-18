"طريق مكة" توفّر لحجاج سورابايا بإندونيسيا بخدمات تقنية عالية المستوى

سخّرت المملكة من خلال مبادرة "طريق مكة" خدمات نوعية وتقنية سريعة لإنهاء إجراءات السفر بكل سهولة لأول مرة لضيوف الرحمن المغادرين من صالة مطار المبادرة في جواندا في سورابايا بإندونيسيا، والمتجهين إلى البقاع المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهم ينعمون بالأمن والطمأنينة.
ووفرت المبادرة كوادر وطنية من رجال ونساء مؤهلين ومدربين بأعلى المستويات يتحدثون باللغة الإندونيسية، يستقبلون الحجاج منذ دخولهم الصالات المخصصة بالمطار، ثم يتم توزيعهم إلى الكاونترات البالغ عددها "12" كاونترًا وحقائب متنقلة جُهزت بأعلى الخدمات التقنية والمتطورة، مرورًا بإنهاء إجراءات السفر وأخذ الخصائص الحيوية وتسجيل دخولهم إلى أرض المملكة من بلدهم بوقت قياسي، بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.
وأشاد ضيوف الرحمن المستفيدون من مبادرة "طريق مكة"، بالاهتمام الذي يحظون به من الجهات المشاركة في المبادرة لسرعة إنجاز وتسهيل إجراءات مغادرتهم من بلدهم وصولًا إلى أرض المملكة، لتأدية مناسك الحج والفرحة والسعادة تعلو على وجوههم ليعودا حاملين ذكرى جميلة، وخاصة طول حياتهم.
وعبّر الزوجان: الحاج "ديوا روسيتا"، والحاجة "فاتحة منير"، لـ"واس"، عن شكرهما وسعادتهما بمبادرة "طريق مكة" من خلال تسخير إجراءات السفر ورفع عناء الأوقات الطويلة عنهم، مؤكدين أن مبادرة المملكة العربية السعودية تأتي لخدمة الحجاج وتسهيل أمورهم في بلدانهم، وهذا ما اعتادت عليه المملكة؛ حيث تمدّ يد العون والمساعدة الإنسانية لدول العالم، لاسيما الدول الإسلامية، وتبذل بسخاء جميع أنواع الدعم للمحتاجين، داعيَيْن لكل من أسهم بالمبادرة بأن يجزيه الله خير الجزاء.
يذكر أن أول رحلة لمبادرة طريق مكة من مطار جواندا في سورابايا بدأت في 4 ذي القعدة الموافق 12 مايو، وتضمّ كل رحلة نحو 300 حاج وحاجة.