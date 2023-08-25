أفضل ألوان "دهانات الجزيرة" لفصل الصيف

لتحصل على فصل صيف مميز في المنزل، احرص على اختيار الألوان الزاهية والمبهجة، التي تجعل إحساس الصيف المشرق موجوداً في كل مكان، وتساعد النباتات الطبيعية أو حتى الاصطناعية بألوان الطبيعة الخضراء، أو الزهور بألوان متنوعة ومتجددة، على إضافة الأجواء الطبيعية في منزلك، مع اختيارك لأثاث مريح بتصميم بسيط، ودرجة إضاءة معتمدة على أشعة شمس الصيف المنعشة.