أفضل ألوان "دهانات الجزيرة" لفصل الصيف

اختارت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، مجموعة مميزة من الألوان المتناسقة، لفصل صيف متناغم بالبهجة والحيوية، وذلك بتوصية خبراء ومصممي الألوان والديكور، لإضفاء طابع أنيق يناسب كل مساحة في المنزل، سواء في غرف النوم أو المعيشة أو الضيوف، إضافة إلى المكتب.
من درجات لون الطبيعة اختارت لون بيستاشيو لاتيه المتدرج من اللون الأخضر، والمتميز بشعور الانتعاش، والمتناسق مع نمط التصميم المنسجم مع عناصر الطبيعة، لشعور متجدد بالاسترخاء والصفاء، والاستمتاع بلحظات نوم ساكنة.
لون فريش مستلهم من درجات اللون الأزرق الفاتح، لقدرته على جعل غرفة معيشتك، مكاناً مملوءاً بالهدوء والسكينة.
من شروق اللون الأصفر الحيوي اختارت لون بيناكولادا، الذي يناسب بيئة عمل منجزة ومثمرة، مما يخلق لديك شعوراً بالتحفيز والابتكار، وصناعة فرصة يومية للإلهام والإبداع.
عند رغبتك باختيار لون جريء، قد يناسبك لون بيبيري من درجة المشمش الغنية، والمحفز لقضاء أوقات ممتعة مع ضيوفك، في أجواء متناغمة من التقارب والمرح.
لتحصل على فصل صيف مميز في المنزل، احرص على اختيار الألوان الزاهية والمبهجة، التي تجعل إحساس الصيف المشرق موجوداً في كل مكان، وتساعد النباتات الطبيعية أو حتى الاصطناعية بألوان الطبيعة الخضراء، أو الزهور بألوان متنوعة ومتجددة، على إضافة الأجواء الطبيعية في منزلك، مع اختيارك لأثاث مريح بتصميم بسيط، ودرجة إضاءة معتمدة على أشعة شمس الصيف المنعشة.
وإذا كنت ترغب في تجربة أحد هذه الألوان، يمكنك الاستفادة من محاكي الألوان المتاح على الموقع الإلكتروني، حيث يمكنك الحصول على تصوّر لشكل اللون على مساحة تحددها مسبقاً، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنزيل التطبيق عبر متجر التطبيقات من خلال الرابط هنا، لتجربة اللون على جدارك بشكل واقعي خلال النهار والليل، وتحت إضاءات مختلفة.
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.