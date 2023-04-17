أمير الشرقية يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 ويطلع على خدماته الأمنية والإنسانية

اطّلع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين خلال زيارته لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في المنطقة الشرقية على الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي العهد الأمين "حفظهم الله" من دعم واهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر على حد سواء وتوظيف أحدث التقنيات بمختلف أنواعها لتحقيق جودة حياة كل من يعيش على ثرى وطننا الغالي.
وقال أمير المنطقة الشرقية: "إن الإمكانات التقنية والأجهزة المتطورة في مركز 911 المتميز الذي يُدار بكوادر وطنية من أبناء وبنات الوطن تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل احترافي ليتميزوا في إدارة هذا الصرح الكبير الذي يقدم خدمات نوعية بالتكامل مع الجهات الأمنية والخدمية المختلفة" .
وكان في استقباله عند وصوله إلى مقر المركز بالظهران العميد عبدالله بن فهد الفارس، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بالإضافة إلى قيادات ومنسوبي المركز.
وتجول في أقسام المركز واستمع إلى شرح عن كل قسم والخدمة التي يقدمها بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تلقي البلاغات وضمان إحالتها آليًا للجهة المختصة في أسرع وقت، بالإضافة إلى توفر متحدثين بعدة لغات.
وقال العميد الفارس إن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية هو الثالث من نوعه على مستوى المملكة، ويضم منظومة اتصال متكاملة تضمن الاستجابة السريعة لسائر الحالات الطارئة وفق مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية، حيث يخدم المركز بالمنطقة الشرقية، 12 محافظة بالإضافة إلى مدينة الدمام، بعد أن وحّد عمل 29 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911) ويستقبل المركز جميع المكالمات والحالات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية والخدمية .
حضر الزيارة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومديرو ورؤساء الأجهزة الحكومية بالمنطقة.