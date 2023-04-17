أمير الشرقية يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 ويطلع على خدماته الأمنية والإنسانية

وقال العميد الفارس إن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية هو الثالث من نوعه على مستوى المملكة، ويضم منظومة اتصال متكاملة تضمن الاستجابة السريعة لسائر الحالات الطارئة وفق مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية، حيث يخدم المركز بالمنطقة الشرقية، 12 محافظة بالإضافة إلى مدينة الدمام، بعد أن وحّد عمل 29 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911) ويستقبل المركز جميع المكالمات والحالات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية والخدمية .