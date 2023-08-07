رصد نوعين جديدين من الطيور في هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

وبناءً على عمليات الرصد والمتابعة الدورية التي تقوم بها الكوادر المختصة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من أجل تحقيق أهم الأهداف الإستراتيجية وهو "تأهيل النظم البيئية المتدهورة وحفظ الموائل والحياة الفطرية"، وبعد رصد طائرين جديدين أصبح عدد أنواع الطيور التي تم تسجيلها في المحمية حتى الان 288 نوعاً من أصل 499 نوعاً مسجلة في جميع مناطق المملكة أي ما نسبة 57% من اجمالي الطيور المسجلة في المملكة وهذا يدل على أهمية موقع المحمية للطيور في المملكة .