الأرقام تتحدث.. 185 ألف وظيفة وفرها "تقويم الرياض" في 8 أشهر

جدير بالذكر أن فعاليات تقويم الرياض التي أقيمت على مدار الثمانية أشهر الماضية، تضمنت "ليلة صوت الأرض"، تكريمًا للفنان الراحل طلال مداح، بمشاركة أبرز نجوم الفن على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي.