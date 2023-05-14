الأرقام تتحدث.. 185 ألف وظيفة وفرها "تقويم الرياض" في 8 أشهر

وفرت فعاليات "تقويم الرياض"، الذي أعلن عنه قبل 8 أشهر وتحديداً الثلاثاء 24 يناير 2022، 185 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات الوطن.
أعلن ذلك رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، مؤكداً أن ذلك يأتي بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله-.
وشملت الوظائف المباشرة التي وفرها تقويم الرياض أكثر من 55 ألف وظيفة، وكذلك 130 ألف وظيفة غير مباشرة.
جدير بالذكر أن فعاليات تقويم الرياض التي أقيمت على مدار الثمانية أشهر الماضية، تضمنت "ليلة صوت الأرض"، تكريمًا للفنان الراحل طلال مداح، بمشاركة أبرز نجوم الفن على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
كما شملت الفعاليات مناطق ذا جروفز وبوليفارد وورلد وبوليفارد رياض سيتي وغيرها من المناطق .