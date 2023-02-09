"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجيًّا إلى الجنوب

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.