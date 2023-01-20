الوفد السعودي في دافوس يسلّط الضوء على مسيرة تطور المملكة ونموها العالمي

وقال الإبراهيم: "تعد المملكة اليوم مثالًا للنمو العالمي؛ حيث حققنا أسرع نمو بين دول مجموعة العشرين في العام الماضي، وإذا نظرنا عن كثب إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنسبة 8.5%؛ فسنرى أن أنشطتنا غير النفطية واقتصاد قطاعنا الخاص قد وصلا إلى نسب نمو مرتفعة للغاية".