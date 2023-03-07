36 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ36 مئوية؛ فيما سجلت القريات أقل درجة حرارة 8 مئوية.