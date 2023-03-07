36 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ36 مئوية؛ فيما سجلت القريات أقل درجة حرارة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 36 درجة، والأحساء 35 مئوية، والمدينة المنورة وجدة والدمام والخرج 34 درجة مئوية، وكل من الرياض ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة والدهناء 33 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت القريات في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها أبها وطريف 12 مئوية، وتبوك والباحة 14 درجة.
وسجّلت أبها وحائل والباحة وجازان والطائف ورفحاء والقريات أعلى رطوبة 90%.