طقس نهاية الأسبوع.. الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.