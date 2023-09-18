وُلِدوا في الأسبوع الـ28.. تدخّل فوري ينقذ حياة 3 توائم "خدج" بـ"سلمان الطبية"

وبيَّن التجمع أنه تم وضع الأطفال الخدج تحت الرعاية الطبية المكثفة؛ حتى تحسنت حالتهم الصحية، واكتملت مراحل نموهم، وقد غادرت الطفلة الأولى بعد شهرين، فيما غادر الطفل الثاني المستشفى بعد شهرين ونصف، وكلاهما بصحة جيدة، فيما احتاج الطفل الثالث إلى تدخل جراحي في القلب بسبب وجود فتق أربي تكللت عمليته -ولله الحمد- بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف وهو بصحة جيدة.