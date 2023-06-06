"السديس": إطلاق برنامج وجائزة صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين خلال موسم الحج

وبيّن معاليه أن البرنامج يهدف إلى صناعة المبادرات التي تقدم خدمات مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة لافتًا النظر إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز المبدعين، وإيجاد مبادرات وبرامج نوعية، تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .