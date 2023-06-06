"السديس": إطلاق برنامج وجائزة صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين خلال موسم الحج

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن إطلاق الرئاسة لبرنامج صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1444هـ، وكذلك لجائزة أفضل مبادرة لصناع المبادرات خلال موسم الحج.
وبيّن معاليه أن البرنامج يهدف إلى صناعة المبادرات التي تقدم خدمات مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة لافتًا النظر إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز المبدعين، وإيجاد مبادرات وبرامج نوعية، تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .
وأكد أن الجائزة تأتي تحفيزًا لصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية لتقديم أفضل المبادرات التي تخدم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من حجاج وزوار والتي ترتقي لرؤية الرئاسة العامة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.