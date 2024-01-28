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درجتان مئويتان.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

تقرير "الأرصاد" توقّع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بمناطق عدة
درجتان مئويتان.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجات الحرارة المسجلة على المملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن طريف سجّلت درجتيْن مئويتيْن فقط، فيما سجّلت تبوك 3 درجات والجوف 4 ْمئوية.

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، في حين تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتبوك "علقان- جبل اللوز- الظهر"، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.

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