"زين السعودية" تشارك في مؤتمر LEAP23 تحت عنوان "التقنية في خدمة الاستدامة"

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" ريان بن عبدالله التركي، أن "مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي، للسنة الثانية على التوالي، تنطلق من مسؤوليتنا كشركة اتصالات وخدمات رقمية وطنية في دعم كل المبادرات والفعاليات التي تدفع مملكتنا الحبيبة قُدُمًا ضمن مسيرة التحول الرقمي الشامل؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي مقدمتها الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في هذا المجال؛ إضافة إلى ما يمثله هذا المؤتمر من أهمية في إبراز الآفاق الجديدة للتقنية، ودورها في تعزيز الاستدامة في كل القطاعات؛ وهو ما سنحرص على إبرازه خلال المؤتمر لهذا العام عبر سلسلة الحلول المبتكرة التي نوفرها".