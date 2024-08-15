مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ أربعينيًّا تعرض لأزمة قلبية عبر تقنية التدخل الجراحي المحدود

وأضاف د.المخدوم أن جراحات التدخل المحدود، تتميز عن جراحات القلب التقليدية بقِصَر فترات النقاهة والتنويم بالمستشفى، وعودة أسرع لممارسة الحياة بصورة طبيعية، كما تقل فيها التهابات الجروح وكمية الدم المفقودة نتيجة للتدخل الطبي، بالإضافة إلا أنها تحافظ على القفص الصدري وكفاءته، ويبقي على شكله الطبيعي لصغر حجم الجرح. وكذلك تُقلل من استخدام التنفس الاصطناعي، وفترة البقاء في العناية المركزة؛ فضلًا عن أنها تُجَنب المريض مضاعفات وآلام فتح الصدر بمقدار "20 سم" كما هو الحال في الجراحة التقليدية.