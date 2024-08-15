مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ أربعينيًّا تعرض لأزمة قلبية عبر تقنية التدخل الجراحي المحدود

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، حياة مراجع أربعيني، عبر تقنية التدخل المحدود minimall invasive mitral valve repair؛ حيث تعرض لذبحة صدرية وضيق وتصلب في الشرايين المغذية لعضلة القلب وآلام بالصدر.
ذكر ذلك الدكتور فهد المخدوم استشاري طب وجراحة القلب الحاصل على الزمالة الكندية، والذي قال إنه فور وصول المريض للمستشفى تم إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة وأشعة X-RAYS على كامل منطقة الصدر والقلب وكذلك الإيكو، وبيّن أنه تعرض لأزمة قلبية.. وعلى الفور تم إجراء القسطرة التشخيصية له، والتي أبانت وجود ضيق حاد بالشريان الأيسر الرئيسي التاجي المغذي للقلب؛ مما استدعى نقله على الفور لغرفة العمليات لإنقاذ حياته.
وأوضح د.فهد أن المريض خضع لجراحة استغرقت 4 ساعات، وتم خلالها زرع شرايين للمريض بالتدخل الجراحي المحدود، عبر فتحة تبلغ 5 سم للجانب الأيسر من الصدر، دون الحاجة لفتح الصدر من الأمام.. وبفضل الله تكللت عملية الجراحة بالنجاح، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياة المراجع.
وأضاف د.المخدوم أن جراحات التدخل المحدود، تتميز عن جراحات القلب التقليدية بقِصَر فترات النقاهة والتنويم بالمستشفى، وعودة أسرع لممارسة الحياة بصورة طبيعية، كما تقل فيها التهابات الجروح وكمية الدم المفقودة نتيجة للتدخل الطبي، بالإضافة إلا أنها تحافظ على القفص الصدري وكفاءته، ويبقي على شكله الطبيعي لصغر حجم الجرح. وكذلك تُقلل من استخدام التنفس الاصطناعي، وفترة البقاء في العناية المركزة؛ فضلًا عن أنها تُجَنب المريض مضاعفات وآلام فتح الصدر بمقدار "20 سم" كما هو الحال في الجراحة التقليدية.
يُذكر أن مركز طب وجراحة القلب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يقدم رعاية صحية متكاملة، وحلولًا طبية مبتكرة، على يد كفاءات عالية التأهيل في كل التخصصات القلبية الدقيقة، مثل طب وجراحة قلب الأطفال، واضطرابات كهرباء القلب، وأمراض النبض والقسطرة، والعناية القلبية وغيرها. كما أن المركز يضم غرفًا بتجهيزات متقدمة للعمليات القلبية والعناية المركزة، لتقديم الرعاية اللازمة للمرضى؛ فضلًا عن أنه مزود بالنظام الأحدث عالميًّا لقسطرة القلب والأوعية الدموية بالأشعة التداخلية.