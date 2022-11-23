أمير تبوك يهنئ مسؤولي الرياضة بفوز الأخضر السعودي على الأرجنتين

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
ونوّه أمير المنطقة بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، مشيدًا بالمستوى الفني الكبير والروح القتالية العالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب السعودي طوال المباراة، أكدوا من خلالها علوّ كعب الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص.
وطالب بنقل تهانيه للجهازين الإداري والفني واللاعبين، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق ومواصلة مسيرتهم في المونديال بنفس الروح والمستوى، سائلًا المولى القدير أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأفراحها في ظل القيادة الحكيمة.