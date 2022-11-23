أمير تبوك يهنئ مسؤولي الرياضة بفوز الأخضر السعودي على الأرجنتين

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢.