برئاسة المملكة.. انطلاق الندوة 62 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

بدأت، اليوم، في جامعة الدول العربية أعمال الندوة "62" للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة.
وتُخصص الندوة على مدى 11 يومًا لدراسة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية لأسلحة الدمار الشامل"، والإشارة ونظم المعلومات، والإمداد المشترك "التموين - النقل - الخدمات الطبية".
وقال رئيس وفد المملكة رئيس الندوة العميد الركن بدر بن عبدالرحمن السيف في كلمته: اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المبذولة من قبل الجامعة العربية من خلال قطاع الشؤون العربية والأمن القومي؛ بغية تكريس مبدأ التعاون والتقارب من خلال إصدار دراسات وموضوعات موحدة باتفاق الجميع؛ لتحقيق الأهداف المنشودة في نجاح العمل العسكري للقوات المسلحة العربية بما يخدم الأمة العربية، وتوحيد الجهود لإنجاح مشروع العمل العسكري المشترك تحت مظلة الجامعة العربية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية من الموضوعات ذات الأهمية البالغة، التي تمكّن القائد العسكري العربي من اكتساب الخبرة في اختيار أنسب أسلوب لصناعة القرار حول طرق التعامل مع أي تهديدات معادية.
من جانبه، نوّه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي، بأهمية الندوة الحالية في تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية؛ لما للمصطلحات الموحدة من أهمية في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربي العسكري المشترك وتوحيد الرؤى والعقائد العسكرية بين مختلف الدول العربية.