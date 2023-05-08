برئاسة المملكة.. انطلاق الندوة 62 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

وقال رئيس وفد المملكة رئيس الندوة العميد الركن بدر بن عبدالرحمن السيف في كلمته: اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المبذولة من قبل الجامعة العربية من خلال قطاع الشؤون العربية والأمن القومي؛ بغية تكريس مبدأ التعاون والتقارب من خلال إصدار دراسات وموضوعات موحدة باتفاق الجميع؛ لتحقيق الأهداف المنشودة في نجاح العمل العسكري للقوات المسلحة العربية بما يخدم الأمة العربية، وتوحيد الجهود لإنجاح مشروع العمل العسكري المشترك تحت مظلة الجامعة العربية.