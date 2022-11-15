الراجحي: مشاركة المملكة في قمة العشرين تؤكد دورها المحوري في صُنع السياسات الاقتصادية الدولية

وبيّن المهندس الراجحي؛ أن مجموعة عمل التوظيف عقدت هذا العام (6) اجتماعات، منذ بدء أعمال الرئاسة الإندونيسية، تلاها اجتماع وزراء العمل والتوظيف، الذي عُقد في منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث ركّزت المجموعة في ظل الرئاسة الإندونيسية على محور أساسي بعنوان "تحسين ظروف العمل للتعافي معاً"، من خلال تبني أربع أولويات: سوق العمل الشامل ووظائف مؤكدة لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية القدرات البشرية من أجل النمو المستدام وتحسين الإنتاجية، والاستحداث المستدام للوظائف تجاه العالم المتغير للعمل، إلى جانب تكييف أنظمة الحماية في العمل من أجل حماية أكثر فعالية ومرونة لجميع ‎العاملين.

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