"نجوم السلام" و"السدحان" تُوقِّعان عقد إنشاء "أسواق سبار" في مجمع خزام فالي بضاحية خزام

وتقدم "ضاحية خزام" تجربة استثنائية لساكنيها، كما تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري؛ إذ تتجاوز مساحتها 30 مليون متر مربع، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة، تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتقدم نموذجًا للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية؛ لتخلق بها نظام حياة متكاملاً، يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها، وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.