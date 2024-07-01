"نجوم السلام" و"السدحان" تُوقِّعان عقد إنشاء "أسواق سبار" في مجمع خزام فالي بضاحية خزام

برعاية الشركة الوطنية للإسكان NHC، وقَّعت شركة نجوم السلام القابضة مع مجموعة السدحان التجارية عقد "أسواق سبار" في مجمع خزام فالي، الواقع في ضاحية خزام شمال الرياض.
وحضر مراسم التوقيع رئيس ضاحية خزام المهندس أحمد المخضب، والرئيس التنفيذي لشركة نجوم السلام الأستاذ عبدالله بن جارالله العضيب، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان التجارية الأستاذ بدر بن عبدالعزيز السدحان، ووفد من الشركة الوطنية للإسكان.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة تجارية حديثة، تلبي احتياجات سكان المنطقة؛ لينعموا بوجهة تسوق فريدة داخل الضاحية المتكاملة.
ويعد مجمع خزام فالي التجاري الواقع على طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في ضاحية خزام أحد المشاريع التطويرية التي تعمل عليها شركة نجوم السلام بالشراكة مع الوطنية للإسكان، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ 23 ألف متر مربع.
وتقدم "ضاحية خزام" تجربة استثنائية لساكنيها، كما تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري؛ إذ تتجاوز مساحتها 30 مليون متر مربع، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة، تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتقدم نموذجًا للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية؛ لتخلق بها نظام حياة متكاملاً، يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها، وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.
وفي ختام اللقاء أشاد الطرفان بجهود "الوطنية للإسكان"، وما تقدمه للارتقاء بجودة الحياة لعملائها عبر تخطيطها أحياء نموذجية وعصرية؛ إذ تعتبر الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مُطوِّر رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة، وذات طابع حضري، وبتصاميم مميزة وحديثة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030) برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.