من متبرعتين لمريضة واحدة.. مستشفى الملك فهد بالدمام يجري عملية نادرة لزراعة الكبد

وبدأت الحالة مع الفريق الطبي لزراعة الكبد في المستشفى بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء ورئيس مركز زراعة الأعضاء الدكتور محمد القحطاني، وذلك بعد تشخيص إصابة السيدة بورم سرطاني بالكبد وتحتاج إلى متبرع، إلى أن توفرت متبرعة ملائمة، ولكن حجم الفص الأيمن لكبدها كان صغيرًا ولا يكفي لزراعته وحده، مما استلزم إحضار المتبرعة الثانية وهي إحدى ابنتيها، وتم عمل الفحوصات اللازمة لأخذ الفص الأيسر من كبدها؛ حتى يتناسب حجم الفصين مع وزن والدتها.