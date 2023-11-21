من متبرعتين لمريضة واحدة.. مستشفى الملك فهد بالدمام يجري عملية نادرة لزراعة الكبد

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، من إجراء أول عملية معقدة ونادرة لسيدة في العقد السادس من العمر، مصابة بورم سرطاني بالكبد لعدة سنوات.
وبدأت الحالة مع الفريق الطبي لزراعة الكبد في المستشفى بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء ورئيس مركز زراعة الأعضاء الدكتور محمد القحطاني، وذلك بعد تشخيص إصابة السيدة بورم سرطاني بالكبد وتحتاج إلى متبرع، إلى أن توفرت متبرعة ملائمة، ولكن حجم الفص الأيمن لكبدها كان صغيرًا ولا يكفي لزراعته وحده، مما استلزم إحضار المتبرعة الثانية وهي إحدى ابنتيها، وتم عمل الفحوصات اللازمة لأخذ الفص الأيسر من كبدها؛ حتى يتناسب حجم الفصين مع وزن والدتها.
وأجريت عملية زراعة الفص الأيمن والأيسر من متبرعين حيّين، بنجاح بعد تلك المعاناة والعديد من المحاولات، وتمكنت المتبرعتان بعد ثلاثة أيام فقط من العملية من الخروج من المستشفى بصحة جيدة، إضافة إلى نقل المريضة لجناح التنويم بصحة جيدة ووظائف كبد مستقرة.
الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يعد من العمليات الجراحية المعقدة والمتقدمة، وتشكل تحديات جراحية وطبية وتخديرية متعددة لا يستطيع الكثير من المراكز العالمية أن يتخطاها.