رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة وتدنٍّ في مدى الرؤية

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.