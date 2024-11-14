بنــج تـدشن عيادتهـا لرحلة صحية متكاملة

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة/ رشا الحصان، استشارية التغذية في عيادة بنج: "افتتاح هذه العيادة هو هدف سامٍ لدينا، حيث نضع رعاية صحة الأفراد في المجتمع على رأس أولوياتنا، من خلال هذه المبادرة نهدف إلى رفع الوعي بالتغذية السليمة وتقديم استشارات متخصصة تدعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصحة العامة. نحن في "بنج" نؤمن أن التغذية هي حجر الزاوية في بناء حياة صحية مستدامة، ونسعى لتوفير حلول مبتكرة تساهم في تمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية أفضل تواكب التحولات الصحية الكبرى في المملكة، لتكون عيادتنا محطة حيوية نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية.