بنــج تـدشن عيادتهـا لرحلة صحية متكاملة

في انطلاقة صحية ملفتة واستثنائية، دشنت "بنج" عيادة التغذية الخاصة بها، والتي ستضيف لمسة جديدة وتثري المشهد الصحي والغذائي في المملكة. حيث تقدم من خلالها استشارات صحية متخصصة وحلولًا غذائية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد بإستخدام أحدث الأساليب والتقنيات. وبهذه الخطوة تعزز "بنج" قدرتها على تقديم حلول صحية غذائية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
وتضم عيادة "بنج" نخبة من خبراء التغذية المتخصصين الذين يعملون على تصميم أنظمة وخطط غذائية متكاملة ومخصصة، بناءًا على بيانات دقيقة تم جمعها بإستخدام أحدث الأجهزة المتطورة، مع إشراف ومتابعة مستمرة يضمن خطوات ثابتة نحو صحة أفضل، كما توفر العيادة خدمة حجز المواعيد عبر تطبيق "بنج"، مما يسهل تحديد مواعيد الاستشارات بشكل مريح، وسهل مما يضمن تجربة صحية مريحة وشاملة.
وستدعم العيادة استراتيجية "بنج" الرامية لتعزيز مفهوم التغذية الصحية المتوازنة، حيث ستساهم في تقديم استشارات غذائية متخصصة تساعد الأفراد على اختيار الأنظمة الغذائية التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، حيث ستلعب العيادة دورًا محوريًا في تعزيز رؤية "بنج" في تقديم خيارات تغذية صحية ونمط حياة متوازن.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة/ رشا الحصان، استشارية التغذية في عيادة بنج: "افتتاح هذه العيادة هو هدف سامٍ لدينا، حيث نضع رعاية صحة الأفراد في المجتمع على رأس أولوياتنا، من خلال هذه المبادرة نهدف إلى رفع الوعي بالتغذية السليمة وتقديم استشارات متخصصة تدعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصحة العامة. نحن في "بنج" نؤمن أن التغذية هي حجر الزاوية في بناء حياة صحية مستدامة، ونسعى لتوفير حلول مبتكرة تساهم في تمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية أفضل تواكب التحولات الصحية الكبرى في المملكة، لتكون عيادتنا محطة حيوية نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية.
وختامًا، تتمنى "بنج" أن تكون عيادتها الجديدة انطلاقة لكل من يسعى لرحلة صحية متوازنة، وحياة مفعمة بالطاقة والنشاط، وتوازن مثالي يزداد فيه الوعي نحو أفضل الخيارات لصحة مستدامة.