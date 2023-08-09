باكستاني و4 مواطنين والأسلحة النارية حاضرة.. وكر المخدرات في قبضة "شرطة الرياض"

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مقيم من الجنسية الباكستانية، و4 مواطنين؛ لاتخاذهم شقة سكنية وكراً لترويج 7500 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و10000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وضبطت بحوزتهم 4 أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.