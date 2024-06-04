في أول أيام الاختبارات.. دوريات "مرور شقراء" تُوجَد ميدانياً بالطرقات والتقاطعات وقرب المدارس

مع أول يوم في اختبارات الفصل الثالث، وُجدت دوريات مرور شقراء الرسمية والسرية، منذ ساعات الصباح الأولى، بالتعاون والتنسيق مع الدوريات الأمنية ودوريات المهام الخاصة؛ حيث انتشرت في الطرق الرئيسة، وبالقرب من المدارس ذات الكثافة، وفي التقاطعات التي يسلكها الطلاب إلى مدارسهم.