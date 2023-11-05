خلال 6 أشهر.. "التدريب التقني" توفر أكثر من 65 ألف فرصة وظيفية لخريجيها

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن عدد الفرص الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها، التي بلغت (65045) فرصة وظيفية، خلال النصف الأول من عام 2023م.
وأوضحت المؤسسة، أنها نفّذت عددًا من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها، وتسهيل الْتحاقهم بسوق العمل؛ من أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج.. ولتحقق مستهدفات ذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال؛ للإسهام في توطين القطاعات الحيوية بمختلف المناطق.
وأضافت، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تم توقيع (86) مذكرة تفاهم مع عدة جهات من قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين، وإقامة حوالى (300) ملتقى ومعرض توظيف، إضافة إلى تنفيذ (322) برنامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل.