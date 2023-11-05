خلال 6 أشهر.. "التدريب التقني" توفر أكثر من 65 ألف فرصة وظيفية لخريجيها

وأوضحت المؤسسة، أنها نفّذت عددًا من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها، وتسهيل الْتحاقهم بسوق العمل؛ من أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج.. ولتحقق مستهدفات ذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال؛ للإسهام في توطين القطاعات الحيوية بمختلف المناطق.