"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 16 ألف كرتون تمر للأسر اللاجئة شمال لبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 16.000 كرتون تمر على الأسر اللاجئة والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في قضاء الضنية شمال لبنان، استفاد منها 80.000 فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في العالم.
من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 903 سلال غذائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.321 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2023 - 2024.
جاء ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.
على صعيد آخر، يواصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 65 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.