"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 16 ألف كرتون تمر للأسر اللاجئة شمال لبنان

من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 903 سلال غذائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.321 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2023 - 2024.