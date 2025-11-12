تتويجًا لجهودها في خدمة الفئات الأشد حاجة من ضيوف الرحمن.. جمعية رحاب تحصد المركز الأول في جائزة التميز 2025

حققت جمعية رحاب إنجازًا نوعيًا بحصولها على المركز الأول في مسار خدمات النقل والسلامة ضمن جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن 2025، وذلك في الحفل الذي أُقيم ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، كما حصلت على المركز الثالث في مسار خدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُعد الجائزة من أبرز المبادرات الوطنية التي يُقدّمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة، بهدف تكريم الجهات المتميزة في خدمة ضيوف الرحمن.
وقد جاء هذا التتويج تقديرًا لجهود الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم عبر تقديم خدمة التنقل من وإلى المسجد الحرام، فيما بلغ عدد المستفيدين من المشروع 208,507 مستفيدًا، من خلال تنفيذ 16,039 رحلة، بإجمالي 5,106 ساعة عمل.
من جهته أعرب الدكتور خلف بن عابد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية رحاب، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه الجائزة تأتي تتويجًا لجهود الجمعية في خدمة الفئات الأشد حاجة من ضيوف الرحمن، وترسيخًا لغايتها من خلال تغطية احتياجات ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، في كامل رحلة أداء النسك والزيارة، بالشراكة مع منظومة الجهات في قطاع الحج والعمرة.
مشيرًا إلى أن هذا التكريم يدفع الجمعية إلى مواصلة تطوير برامجها ومبادراتها بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تحسين تجربة ضيف الرحمن في جميع مراحل رحلة أداء النسك منذ القدوم وحتى المغادرة.