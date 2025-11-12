تتويجًا لجهودها في خدمة الفئات الأشد حاجة من ضيوف الرحمن.. جمعية رحاب تحصد المركز الأول في جائزة التميز 2025

من جهته أعرب الدكتور خلف بن عابد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية رحاب، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه الجائزة تأتي تتويجًا لجهود الجمعية في خدمة الفئات الأشد حاجة من ضيوف الرحمن، وترسيخًا لغايتها من خلال تغطية احتياجات ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، في كامل رحلة أداء النسك والزيارة، بالشراكة مع منظومة الجهات في قطاع الحج والعمرة.