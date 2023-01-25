"طريف والقريات" أدنى حرارة بالمملكة.. وهذه المدينة سجّلت 30 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، ومكة المكرّمة ونجران وجدة وشرورة والقنفذة 29 درجة، وينبع 27 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ5 درجات مئوية، تليهما عرعر 6 مئوية وحائل 7 درجات، وأبها وسكاكا ورفحاء 8، وكل من تبوك والباحة والطائف 9 درجات.
وسجّلت بريدة وحائل وحفر الباطن والرياض والدمام وأبها والباحة والأحساء والخرج والمجمعة والدهناء والصمان والتنهات أعلى نسبة رطوبة 100% و95%.