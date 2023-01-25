"طريف والقريات" أدنى حرارة بالمملكة.. وهذه المدينة سجّلت 30 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.