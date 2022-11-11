محمية تركي بن عبدالله تستخدم أحدث التقنيات للزراعة لتحقيق الاستدامة للكائنات الفطرية

وأوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، التي تتميز بتنوُّع هائل في طبيعتها الجغرافية، أنها أطلقت أكبر حملـة تشجير أواخر شهر أكتوبر عام 2021؛ لتصل لمساحة مليونَي م2، مستخدمة "طائرات الدرونز" لنثر بذور النباتات المتنوعة. مشيرة إلى أن استخدام هذه التقنية يهدف إلى رفع نسبة مساحة التوزيع، وتقليل الوقت المستهلك لعملية النثر، وتقليل الأيدي العاملة والمخاطر المتعلقة بنثر البذور في الأماكن التي يصعب الوصول لها.