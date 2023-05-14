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موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية

"الوزراء" يوافق على إنشاء "سخاء".. والسعودية تُنهي عمليات الإجلاء
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
بدر الجبل
بدر الجبل

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي. ومن أبرز هذه الأحداث فوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، ودعوة الملك سلمان الرئيس السوري لحضور القمة العربية، وإنهاء عمليات الإجلاء من السودان.

كما شهد الأسبوع موافقة مجلس الوزراء على إنشاء برنامج "سخاء"، وإعلان جدة الذي يُلزم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم بحماية السودانيين، وتسهيل عمليات الإغاثة والدعم.

وخلال الأسبوع تم إعلان تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين، وإطلاق خدمة استضافتهم عبر "أبشر".

وأعلنت السفارة السعودية بالكويت تطبيق البصمة العشرية لليد للمغادرين والقادمين.

من جهة أخرى، وافق وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وفق ضوابط. واختُتم الأسبوع بخبر حزين عن وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر.

وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
حسمها عبدالله المعيوف "راعي المعروف".. الهلال يُتوَّج بلقب كأس الملك من أمام الوحدة
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
"الخارجية": المملكة تنهي تنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
المملكة وأمريكا تعلنان توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
إنفاذًا لتوجيهات "القيادة".. تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وإطلاق خدمة استضافتهم عبر "أبشر"
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
"هدفنا قائم".. أرامكو: لا صحة لإيقاف خطط الهيدروجين الأزرق مؤقتًا
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
توقيع اتفاقية لشراء 5 طائرات لاستمطار السحب وإجراء دراسات الطقس والمناخ
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
السفارة السعودية بالكويت: تطبيق البصمة العشرية لليد للمغادرين والقادمين
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
الخارجية الأمريكية: ممتنون للسعودية على استضافة محادثات بين طرفي الصراع بالسودان
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة للرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يصدر 15 قرارًا ويتابع جهود المملكة الدبلوماسية والإنسانية لحل الأزمة السودانية
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
مصادر "سبق": إحالة إحدى مشهورات برامج التواصل الاجتماعي للنيابة العامة بعد نشرها معلومات مغلوطة
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
نفق بتبوك.. لمسة جمالية عالمية على أرض سعودية
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
إنفاذاً لتوجيهات "القيادة".. "إغاثي الملك سلمان" يُطلق الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
"الداخلية" تُمدِّد مهلة ترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية لدى المواطنين إلى 30 ذي الحجة المقبل
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد
موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية
وفق ضوابط.. وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

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