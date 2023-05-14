موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي. ومن أبرز هذه الأحداث فوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، ودعوة الملك سلمان الرئيس السوري لحضور القمة العربية، وإنهاء عمليات الإجلاء من السودان.