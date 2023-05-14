موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان جدة لحماية السودانيين.. والهلال بطلاً لكأس الملك.. وسوريا تعود للقمة العربية

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي. ومن أبرز هذه الأحداث فوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، ودعوة الملك سلمان الرئيس السوري لحضور القمة العربية، وإنهاء عمليات الإجلاء من السودان.
كما شهد الأسبوع موافقة مجلس الوزراء على إنشاء برنامج "سخاء"، وإعلان جدة الذي يُلزم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم بحماية السودانيين، وتسهيل عمليات الإغاثة والدعم.
وخلال الأسبوع تم إعلان تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين، وإطلاق خدمة استضافتهم عبر "أبشر".
وأعلنت السفارة السعودية بالكويت تطبيق البصمة العشرية لليد للمغادرين والقادمين.
من جهة أخرى، وافق وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وفق ضوابط. واختُتم الأسبوع بخبر حزين عن وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر.
وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع: