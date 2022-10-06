السديس يدشن كتاب جهود الرئاسة في رعاية المنظومة التعليمية في المسجد الحرام

من جانبها أوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية مديرة المركز الاستراتيجي لدراسات المرأة بالرئاسة الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، أن الكتاب يحوي إحصاءات ومعلومات مدعّمة من معهد المسجد الحرام وكلية المسجد الحرام القسم النسائي، تُبَين اهتمام الرئاسة العامة بالمنظومة التعليمية وتطويرها.