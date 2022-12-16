6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي والرين وعفيف والقويعية والدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.