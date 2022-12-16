6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي والرين وعفيف والقويعية والدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسي والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والخُبر والدمام والشيبة والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى والجبيل والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.
وكذلك تشهد الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.
وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.