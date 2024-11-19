العارضة.. الأفواج الأمنية تُطيح بـ 5 مخالفين لتهريبهم "القات"

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم نبات القات المخدّر بمحافظة العارضة.
وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.