"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 10.4 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال يونيو

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نشرتها مدى الإقبال الكبير على استخدام القنوات والمنتجات والخدمات الرقمية، والتي أتاحتها المؤسسة طوال اليوم، حيث أعلنت أن عدد المستخدمين لخدمة "الزيارة الافتراضية" بلغ أكثر من 21.6 ألف مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين لخدمة الإنسان الرقمي "أمين" خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 34 ألف مستخدم، وبلغ عدد المستفيدين من "واتسآب" التأمينات الاجتماعية أكثر من 13.1 ألف عميل.