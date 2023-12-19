المتحدث الرسمي لـ"أمانة مكة": سكب الأطعمة للحَمَام والحيوانات على الأرصفة مخالفة.. وغرامتها 1000 ريال

قال أسامة زيتوني، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة "مكة المكرمة"، لـ"سبق" إن سكب الأطعمة الخاصة بالحيوانات أو الحَمَام على الأرصفة وفي الأماكن العامة مخالفة، وغرامتها 1000 ريال.
وأضاف "زيتوني" بأن هذه المخالفة تتسبب في تلف الأرصفة؛ فهي تعدُّ مخالفة جسيمة ضمن لائحة الجزاءات المحدثة التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، وتندرج ضمن مخالفات إتلاف الممتلكات العامة، ومن بينها الأرصفة.
وأردف بأنه في حال ضُبط المخالف فقد تصل الغرامة إلى 1000 ريال، وقد تتضاعف في حال تكرارها.
وأشار إلى أن الأمانة تقوم بتنظيف الأرصفة بشكل دوري، وغسلها، وإزالة كل ما يمكن أن يسبب تلوثًا للبيئة، وتشوهًا بصريًّا.
وتابع: تقوم الأمانة بحملات توعوية تثقيفية للمواطنين والمقيمين بخطورة وأضرار هذه الظاهرة، وما قد تسببه من مخاطر بيئية وصحية.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أصدرت منشورًا، تحث فيه على عدم إلقاء الحبوب وبقايا الطعام على الممرات وأرصفة الشوارع بغرض إطعام الطيور؛ ما يشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والديدان والطفيليات.