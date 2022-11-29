"سدايا" تستعرض جهودها في المدن الذكية خلال منتدى البيانات الضخمة في سيول

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في منتدى البيانات الضخمة الدولي 2022م، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة سيول بكوريا الجنوبية، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالات التقنيات الحديثة والبيانات من مختلف دول العالم.