غدًا.. سباقات المرحلة النهائية لفئة الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

وأنهت اللجنة المنظمة للمهرجان جميع الاستعدادات بعد إغلاق باب التسجيل للملّاك الراغبين في المشاركة على مدار الستة أيام الماضية التي شهدت خلالها كسر حاجز أعداد المطايا المشاركة في نسخة العام الماضي 2021 والتي كانت عند 14856 مطية، فيما اكتملت أعمال رفع وتسوية أرضية المضمار وتجهيزات السياج وتهيئة الأجواء بانتظار صافرة البداية.