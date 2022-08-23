غدًا.. سباقات المرحلة النهائية لفئة الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

تنطلق غداً أول سباقات الفترة النهائية لفئة الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، لمدة 3 أيام بمسافة 2 كم، فيما ستكون الفترة الصباحية بواقع 14 شوطاً والفترة المسائية 12 شوطاً.
وسيقام خلال الفترة النهائية 234 شوطاً يتنافس فيها ملاك الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل - الزمول والرموز.
وأنهت اللجنة المنظمة للمهرجان جميع الاستعدادات بعد إغلاق باب التسجيل للملّاك الراغبين في المشاركة على مدار الستة أيام الماضية التي شهدت خلالها كسر حاجز أعداد المطايا المشاركة في نسخة العام الماضي 2021 والتي كانت عند 14856 مطية، فيما اكتملت أعمال رفع وتسوية أرضية المضمار وتجهيزات السياج وتهيئة الأجواء بانتظار صافرة البداية.
يُذكر أن أسواق الهجن شهدت خلال الأسبوعين الماضيين صفقات شراء مليونية استعداداً لهذه المرحلة الحاسمة في حصد الجوائز الكبرى كسيف ولي العهد.