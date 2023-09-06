شاهد.. هكذا يتم تنظيف وغسيل بيت الله الحرام

ويتم استخدام 200 متر مكعب في كل عملية غسيل من مواد صديقة وآمنة للبيئة، والتي تكون بداية الغسيل بعملية مسح الملتزم أولًا، والبدء في عملية الغسيل صحن المطاف في اتجاه حركة الطائفين.