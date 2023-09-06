شاهد.. هكذا يتم تنظيف وغسيل بيت الله الحرام

تقوم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام بغسل بيت الله الحرام كل يوم أكثر من 10 مرات من خلال كوادر سعودية وطنية وغيرها.
وفي مدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة ورغم الكثافة العددية، يتم غسيل صحن المطاف وجميع أجزاء الكعبة المشرفة بعمالة يصل عددها إلى 200 عامل.
وبث الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بالحرمين مقاطع لدخول معدات النظافة وطريقة غسيل أجزاء الكعبة المشرفة، إذ يتم الدخول إلى صحن المطاف عن طريق الشرائط لتوحيد مسار المعدات والعاملين.
ويتم استخدام 200 متر مكعب في كل عملية غسيل من مواد صديقة وآمنة للبيئة، والتي تكون بداية الغسيل بعملية مسح الملتزم أولًا، والبدء في عملية الغسيل صحن المطاف في اتجاه حركة الطائفين.
ويتم غسل الشدروان وغسل حجر إسماعيل وتطييب الحجر الأسود، بالإضافة إلى مسح وتطيب الركن اليماني وغسل مقام إبراهيم عليه السلام.
وبعد الانتهاء من الغسيل، تتم عملية تجفيف وتعطير المسجد الحرام والخروج بنفس طريقة الدخول بكل يسر وسهولة دون التداخل مع ضيوف الرحمن من الطائفين.