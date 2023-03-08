"التجارة" تنفّذ جولات استباقية على منافذ البيع لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية

يأتي ذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة التي بدأت منذ ستة أشهر، وتضمنت عقد اجتماعات دورية مع كبار الموردين لمتابعة سير سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق السلع الأساسية والسلع ذات الطلب العالي في شهر رمضان إلى منافذ البيع بكميات مناسبة، وضمان تغطية أي نقص في هذه السلع.